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Царьград

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Алаудинов заявил об освобождении от ВСУ 19 населенных пунктов Курской области

Алаудинов заявил об освобождении от ВСУ 19 населенных пунктов Курской области

В Курской области наши бойцы освободили 19 населенных от Вооруженных сил Украины (ВСУ).Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил об успехах на этом направлении.

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