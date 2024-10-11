Алаудинов заявил об освобождении от ВСУ 19 населенных пунктов Курской области

В Курской области наши бойцы освободили 19 населенных от Вооруженных сил Украины (ВСУ).Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил об успехах на этом направлении.