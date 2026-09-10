ГИБДД усилила контроль у АЗС Челябинска из-за пробок

На подъездах к челябинским АЗС выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Усиление контроля связано с очередями, которые в последние недели выстраиваются на заправках, пока региональные власти занимаются урегулированием ситуации с топливом.
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