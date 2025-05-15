Ректор ВАВТ Идрисова: сотрудничество с РВБ повысит качество подготовки кадров

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (ВАВТ Минэкономразвития России) создадут совместную образовательную программу магистратуры "Международный бизнес", сообщает пресс-служба компании.
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