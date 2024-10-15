В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о природе шума в ушах и том, на какие заболевания он может указывать.
Зазвенело. Мясников назвал опасные болезни, на которые указывает шум в ушах
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Поедание рыбы в меню на неделю 4 раза снижает шум в ушах на 20% респондентов!
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18 час.
Sema
Часто проблема возникает в той части внутреннего уха, которая называется улиткой и имеет около 15 000 микроскопических чувствующих волосковых клеток. Если некоторые из них повреждены, они могут посылать и принимать неустойчивый поток нервных сигналов. Больной воспринимает их как шум. К сожалению, в большинстве случаев шум в ушах неизлечим. Но можно кое-что предпринять, что поможет вам жить с этим шумом. Шум в ушах — одно из многих заболеваний, с которыми мы вынуждены мириться до тех пор, пока не наступит Божий новый мир, в котором «ни один из жителей не скажет: „я болен“» (Исаия 33:24)
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13 час.
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