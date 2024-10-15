Зазвенело. Мясников назвал опасные болезни, на которые указывает шум в ушах

Sema

Часто проблема возникает в той части внутреннего уха, которая называется улиткой и имеет около 15 000 микроскопических чувствующих волосковых клеток. Если некоторые из них повреждены, они могут посылать и принимать неустойчивый поток нервных сигналов. Больной воспринимает их как шум. К сожалению, в большинстве случаев шум в ушах неизлечим. Но можно кое-что предпринять, что поможет вам жить с этим шумом. Шум в ушах — одно из многих заболеваний, с которыми мы вынуждены мириться до тех пор, пока не наступит Божий новый мир, в котором «ни один из жителей не скажет: „я болен“» (Исаия 33:24)