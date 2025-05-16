Первые переговоры в Стамбуле Украина провела с советниками из США и Европы

В Турции в Стамбуле в пятницу, 15 мая, уже завершилась встреча украинской делегации с советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и спецпосланником президента США Китом Келлогом.
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