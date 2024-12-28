Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин подписал закон о декриминализации медицинской помощи

Путин подписал закон о декриминализации медицинской помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинских услуг. Теперь статья 238 Уголовного кодекса, по которой врачей могли привлечь к ответственности за небезопасные услуги, не будет распространяться на врачей.

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