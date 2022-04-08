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От «зоны вылета» - три очка. Календарь «Зенита-2»

От «зоны вылета» - три очка. Календарь «Зенита-2»

Во второй части сезона-2021/22 в ФНЛ-2 «Зенит-2» выступает в группе 2 «Б», где идёт борьба за право сохранить прописку в Футбольной национальной лиге.

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