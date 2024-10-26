В Петербурге впервые пройдут Дни сербского документального кино

Публике представят фильмы о войне В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения с 6 по 8 ноября пройдут «Дни документального кино Республики Сербской», сообщает Телеграм-канал комитета по внешним связям.
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