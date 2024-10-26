НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

129 подписчиков

В Петербурге впервые пройдут Дни сербского документального кино

В Петербурге впервые пройдут Дни сербского документального кино

Публике представят фильмы о войне В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения с 6 по 8 ноября пройдут «Дни документального кино Республики Сербской», сообщает Телеграм-канал комитета по внешним связям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх