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Закон, порядок, государство

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Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявляют и уничтожают средства связи ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявляют и уничтожают средства связи ВСУ на правом берегу Днепра

В результате слаженных и грамотных действий расчета операторов БпЛА арктический бригады несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником, были уничтожены, что подтвердилось кадрами объективного контроля .

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