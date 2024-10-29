Из Винтика в Винторезы: боец из РТ награжден медалью участника СВО за боевые заслуги

В 2022 году в зоне СВО боец из Лениногорского района Алмаз получил позывной Винтик. Спустя два года Винтик стал Винторезом — пошел на повышение, став командиром отделения взвода связи благодаря своему опыту и профессионализму.
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