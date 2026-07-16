Российское посольство выразило обеспокоенность из-за высказываний в австралийских СМИ

Посольство России в Австралии публично высказало тревогу по поводу публикаций и заявлений в местных СМИ, которые, по мнению дипломатов, способствуют нормализации лозунга «убивать русских» в общественном дискурсе страны.
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