Требуется водитель категории "D" , зарплата от 35000 руб. Не полный рабочий день, график 5/2. ❗️Есть возможность обучения на категорию.
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Требуется водитель категории "D" , зарплата от 35000 руб. Не полный рабочий день, график 5/2. ❗️Есть возможность обучения на категорию.