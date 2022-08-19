Частину доказів, на підставі яких було проведено обшук у резиденції Трампа, можливо, буде оприлюднено Суддя Брюс Рейнхарт прийняв це рішення після судових слухань, що відбулися в четвер У четвер федеральний суд у Вест-Палм-Біч вирішував – чи зробити надбанням громадськості закриті документи, на підставі яких 9 серпня ФБР провело обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, штат […] Сообщение Частину доказів, на підставі яких було проведено обшук у резиденції Трампа, можливо, буде оприлюднено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.