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В Смоленске полицейские и общественники приняли участие в семинаре, посвященном социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан

Сегодня, в Международный день мира, председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», председатель Общественного совета при региональном УМВД Елена Ульяненкова и заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД полковник полиции Андрей Романов приняли участие в семинаре на тему: «Наиболее эффективные формы совместной работы исполнительных органов Смоленской области, силовых структур и национальных общественных организаций, направленные на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан».

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