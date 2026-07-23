Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

James Carville Calls On Democrats To Cave On Voter ID

James Carville Calls On Democrats To Cave On Voter ID

James Carville Calls On Democrats To Cave On Voter ID The SAVE America Act, which would mandate proof of citizenship along with valid ID for federal elections and tighten mail-in voting rules, remains stalled in Congress due to the Democrats' filibuster in the Senate, even though the underlying idea is among the most popular in American politics.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии