James Carville Calls On Democrats To Cave On Voter ID The SAVE America Act, which would mandate proof of citizenship along with valid ID for federal elections and tighten mail-in voting rules, remains stalled in Congress due to the Democrats' filibuster in the Senate, even though the underlying idea is among the most popular in American politics.
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