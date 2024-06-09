Крупная распродажа активов банков стала благом для рынка облигаций

Новые правила Basel III обходятся банкам дороже, поэтому им приходится избавляться от части займов. Решением стали облигации, обеспеченные активами (ABS), куда банки "упаковывают" автокредиты, лизинговые платежи и другие долги.
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