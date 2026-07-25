ЮНЕСКО присвоила шести памятникам на Ближнем Востоке статус наследия под угрозой

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников архитектуры на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия.
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