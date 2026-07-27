Кухня и дом
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Кухня и дом

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Почему я против обычной стиральной машины на кухне и всегда предлагаю встраиваемую

Почему я против обычной стиральной машины на кухне и всегда предлагаю встраиваемую

Признаюсь честно, я долгое время считала, что кухня и стирка — понятия несовместимые. В моем идеальном мире для этого существует отдельная, светлая и просторная постирочная, где аккуратными рядами стоят флаконы с кондиционерами, а белье само собой сортируется по цветам.

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