Почему я против обычной стиральной машины на кухне и всегда предлагаю встраиваемую

Признаюсь честно, я долгое время считала, что кухня и стирка — понятия несовместимые. В моем идеальном мире для этого существует отдельная, светлая и просторная постирочная, где аккуратными рядами стоят флаконы с кондиционерами, а белье само собой сортируется по цветам.