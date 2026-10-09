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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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С начала года жители Республики Алтай отдали аферистам около 100 млн рублей

С начала года жители Республики Алтай отдали аферистам около 100 млн рублей

Многие потерпевшие после обращения в полицию признавались, что раньше уже слышали о распространенных схемах обмана Более 400 жителей Республики Алтай стали жертвами дистанционных аферистов с начала 2026 года.

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