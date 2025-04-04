Amazon добавила ИИ-функцию кратких обзоров книг Kindle, но предупредила о спойлера...

Amazon добавила ИИ-функцию кратких обзоров книг Kindle, но предупредила о спойлерахКомпания Amazon представила новую функцию Recaps для пользователей Kindle, которая поможет перед чтением следующей главы книги быстро вспомнить содержание предыдущей главы.
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