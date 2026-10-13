Дерябина раскрыла некрасивую правду о браке с Дремушкиным

В конце прошлого года Дерябина и Дремушкин сыграли свадьбу. Однако красивая пара быстро распалась. Звезда реалити подала на развод спустя всего несколько месяцев.
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