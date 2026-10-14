Экс-военком Новосибирска Кудрявцев отделался штрафом в 200 тысяч

Военный суд прекратил уголовное дело бывшего военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, обвинявшегося в халатности при оформлении выплат семьям погибших участников военной операции, и назначил ему штраф в 200 тыс.
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