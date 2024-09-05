Организацию новогодних праздников для младшеклассников обсудили в Барнауле

Мероприятия запланированы с 18 по 28 декабря Совещание по вопросу организации новогодних праздников для учеников младших классов в Барнауле провёл заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов.
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