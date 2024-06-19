Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

Госвизит президента России в КНДР 18-19 июня — это значительно большее, чем многим кажется. Он имеет огромное символическое и практическое значение.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
запад и еврожоппа неуклонно принимают и опускаются в позу Z- ed
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11 час.
АЧ
Алексей Чочия
ДО СЛЁЗ ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ НА ТАКИЕ ОТНОШЕНИЯ! ДАЙ БОГ, ЗДОРОВЬЯ И ЭНЕРГИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ И НАШЕМУ БЛИЗКОМУ СОСЕДУ, КИМ ЧЕН ЫНУ.
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8 час.
Игорь Максаков
Я с самого начала наблюдаю за Путиным, как только он начал свою деятельность в качестве Президента России. У меня, как и у многих граждан иногда складывалось впечатление, что что-то не так, что идёт всё медленно, не так как нам простым людям нужно, но подсознательно я понимал, что всё быстро не делается и списывал лично для себя эти &quot;недочёты&quot; и &quot;недостатки&quot; как раз на текучесть событий в таком ключе и ждал, что по любому всё скоро изменится. Впервые я к Путину изменил своё не совсем сформировавшееся мнение в 2007 году, когда он на Мюнхенской конференции сказал, что должен быть много полярный мир, а эта западная сволота с хихиканьем и с тупыми ухмыляющимися харями начали спрашивать &quot;ху из Путин???&quot; Ну вот вам и &quot;ху&quot;, а это &quot;ху&quot; ваш бесславный, давно желанный всем мировым сообществом, конец! А когда из Каспия пошли КАЛИБРЫ в сторону Сирии по бандитам, то мне стало тепло на душе, И я понял, что спешка нужна при ловле блох. Какое нужно иметь терпение и проявление  выдержки нашему Президенту Путину, чтобы не испортить намеченный ход событий, ещё имея внешнюю и скрытую внутреннюю оппозицию. И вот процесс закрытия крышки гроба мирового капиталистического империализма начал ускоряться с геометрической прогрессией, что разумеется радует и обнадёживает всё прогрессивное человечество! Сейчас для себя, никому не навязывая своё мнение, ставлю Путина на одну ступень с Лениным и Сталиным!!! Это моё мнение, прошу сильно не ругать! Я в силу характера - оптимист!
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7 час.

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