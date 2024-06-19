СТАТЬЯ ПУТИНА В ГАЗЕТЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ РАССТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ТОЧКИ. ВТОРОЙ ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

Игорь Максаков

Я с самого начала наблюдаю за Путиным, как только он начал свою деятельность в качестве Президента России. У меня, как и у многих граждан иногда складывалось впечатление, что что-то не так, что идёт всё медленно, не так как нам простым людям нужно, но подсознательно я понимал, что всё быстро не делается и списывал лично для себя эти "недочёты" и "недостатки" как раз на текучесть событий в таком ключе и ждал, что по любому всё скоро изменится. Впервые я к Путину изменил своё не совсем сформировавшееся мнение в 2007 году, когда он на Мюнхенской конференции сказал, что должен быть много полярный мир, а эта западная сволота с хихиканьем и с тупыми ухмыляющимися харями начали спрашивать "ху из Путин???" Ну вот вам и "ху", а это "ху" ваш бесславный, давно желанный всем мировым сообществом, конец! А когда из Каспия пошли КАЛИБРЫ в сторону Сирии по бандитам, то мне стало тепло на душе, И я понял, что спешка нужна при ловле блох. Какое нужно иметь терпение и проявление выдержки нашему Президенту Путину, чтобы не испортить намеченный ход событий, ещё имея внешнюю и скрытую внутреннюю оппозицию. И вот процесс закрытия крышки гроба мирового капиталистического империализма начал ускоряться с геометрической прогрессией, что разумеется радует и обнадёживает всё прогрессивное человечество! Сейчас для себя, никому не навязывая своё мнение, ставлю Путина на одну ступень с Лениным и Сталиным!!! Это моё мнение, прошу сильно не ругать! Я в силу характера - оптимист!