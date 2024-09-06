Ситуация на Крымском мосту 6 сентября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.На протяжении всей ночи на 6 сентября и утром на Крымском мосту абсолютно спокойная обстановка, движение транспорта осуществляется без каких-либо проблем.
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