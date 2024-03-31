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Закон и Порядок

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  • tatyanadavydkina
    Молодцы ребята. С этими уродами только так и надо. А этого сердобольного депутата надо на фронт отправить. Посмотрим ...Спецназовца, кото...
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Глава МИД Финляндии не исключила возможность отправки войск на Украину в будущем

Глава МИД Финляндии не исключила возможность отправки войск на Украину в будущем

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен © VESA MOILANEN/ LEHTIKUVA/ Sipa USA На Западе не знают, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты", отметила Элина Валтонен ЛОНДОН, 31 марта.

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Комментарии
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Дина Скребец
Ну куда эти карлики щемятся , на что расчитывают?  У них, похоже, полностью атрофировался инстинкт самосохранения.
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12 час.
Сергей Oблезов
И пойдут гробы!
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11 час.

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