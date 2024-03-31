Глава МИД Финляндии не исключила возможность отправки войск на Украину в будущем

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен © VESA MOILANEN/ LEHTIKUVA/ Sipa USA На Западе не знают, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты", отметила Элина Валтонен ЛОНДОН, 31 марта.