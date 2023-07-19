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Родионенко о том, что Федерация гимнастики Германии выступила против допуска россиян: «Дружная гимнастическая семья, к сожалению, распалась из-за политики»

Ранее президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль выступил против возвращения российских спортсменов на международные старты.

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