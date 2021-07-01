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В поликлиниках Приморья разделяются потоки пациентов по времени и цели обращения

В поликлиниках Приморья разделяются потоки пациентов по времени и цели обращения

В итоге, прошел совместный выезд депутата и министра здравоохранения региона Анастасии Худченко. «В соцсетях мне написали жители Артема с просьбой разобраться с очередями на прием к врачу, которые скапливались на втором этаже станции скорой помощи.

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