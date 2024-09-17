Премьер Грузии: партия Саакашвили начала войну в 2008 году по заданию извне

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник, 17 сентября, заявил, что партия "Единое национальное движение" при экс-президенте Михаиле Саакашвили начала войну в Южной Осетии в 2008 году для выполнения внешних указаний.
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