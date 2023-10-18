Акция ´За безопасность вместе´В рамках республиканской акции по предупреждению пожаров и гибели людей ´За безопасность вместе´ в дошкольном учреждении образования в период с 16 октября по 1 ноября пройдет акция ´За безопасность вместе´.
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