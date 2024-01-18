За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

Петр первый повелел думцам выступать без бумажки, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА. ОДИН В ОДИН!!! ГНАТЬ ДЕБИЛОВ ПОДАЛЬШЕ ОТ ГД !!! НАПРИМЕР-В УПРАВДОМЫ !!

Лидия Курзаева

"может быть нашим депутатам стоит заняться текущими вопросами — военными, экономическими, борьбой с коррупцией и т. д. И не пытаться лезть в личную жизнь граждан," Полностью согласна с автором. +100500