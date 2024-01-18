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Закон и Порядок

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  • nyha
    какие ещё общества..он гость...и не кто больше...а гостей нужно уважать..но если он гражданин..и мелет такое ...то ав...Руководитель узбе...
  • Ваша Светлость
    Это они не себе на голову растят, а нам! Им-то что, живут гады в охраняемых поселках, ездят с охраной, детки учатся в...Руководитель узбе...
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    Какие нах "землячества" в какой строке Закона прописаны эти "сообщества", а вот под ОПГ они вполне тянут! Пора Бастры...Руководитель узбе...

За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

Народным избранникам мешает жить гражданский брак Александр Широкорад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Депутаты Госдумы уверены, что гражданский брак коренным образом противоречит семейной политике партии и правительства.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Петр первый повелел думцам выступать без бумажки, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА. ОДИН В ОДИН!!! ГНАТЬ ДЕБИЛОВ ПОДАЛЬШЕ ОТ ГД !!! НАПРИМЕР-В УПРАВДОМЫ !!
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22 час.
Лидия Курзаева
&quot;может быть нашим депутатам стоит заняться текущими вопросами — военными, экономическими, борьбой с коррупцией и т. д. И не пытаться лезть в личную жизнь граждан,&quot; Полностью  согласна с автором. +100500
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21 час.

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