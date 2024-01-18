Народным избранникам мешает жить гражданский брак Александр Широкорад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Депутаты Госдумы уверены, что гражданский брак коренным образом противоречит семейной политике партии и правительства.
За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Петр первый повелел думцам выступать без бумажки, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА. ОДИН В ОДИН!!! ГНАТЬ ДЕБИЛОВ ПОДАЛЬШЕ ОТ ГД !!! НАПРИМЕР-В УПРАВДОМЫ !!
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22 час.
Лидия Курзаева
"может быть нашим депутатам стоит заняться текущими вопросами — военными, экономическими, борьбой с коррупцией и т. д. И не пытаться лезть в личную жизнь граждан," Полностью согласна с автором. +100500
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21 час.
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