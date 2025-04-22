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Вот и закончилась среда. Давайте же подведём информационные итоги дня:ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, официально подтвердило Минобороны РФ; ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района Курской области;По Харькову днём … .

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