НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • serga sv
    началось ... пиндостан покатился в забвениеСаудиты могут сни...
  • Геннадий Бережнов
    Видимо ждут ещё ударов по России, а в Киеве тем временем гуляют и грозят нам отморозки типа Шольца, но мы не такие не...Почему нет второг...
  • Пульхерия Djem
    Лучше надбавку к пенсии дайте или ЧЕСТНУЮ индексацию проведите.Какие поездки,какой сапсан для большинства пенсионеров...Льгота для пенсио...

Почему нет второго удара возмездия? Хитрый ход Путина, о котором молчат

Почему нет второго удара возмездия? Хитрый ход Путина, о котором молчат

Почему нет второго удара возмездия? Хитрый ход Путина, о котором молчат Юлия СоколоваВ конце прошлой недели президент России Владимир Путин выступил с заявлением, которое вызвало не только политический, но и психологический эффект, почему же нет второго удара возмездия? Он подтвердил возможность использования высокоточного оружия под кодовым названием «Орешник» для удара по ключевым военным и политическим объектам Украины, в первую очередь по центрам принятия решений в Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Видимо ждут ещё ударов по России, а в Киеве тем временем гуляют и грозят нам отморозки типа Шольца, но мы не такие не надейтесь!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх