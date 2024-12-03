Почему нет второго удара возмездия? Хитрый ход Путина, о котором молчат Юлия СоколоваВ конце прошлой недели президент России Владимир Путин выступил с заявлением, которое вызвало не только политический, но и психологический эффект, почему же нет второго удара возмездия? Он подтвердил возможность использования высокоточного оружия под кодовым названием «Орешник» для удара по ключевым военным и политическим объектам Украины, в первую очередь по центрам принятия решений в Киеве.