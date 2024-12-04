Пленный боевик ВСУ: украинские солдаты могли расстрелять своих же без разбора

Военнослужащий 144-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ромакин, плененный в приграничном районе Курской области, заявил, что украинские солдаты могли расстрелять своих же без разбора.
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