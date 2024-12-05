Что происходит с организмом при смене часовых поясов

Перелеты через несколько часовых поясов являются неизбежным спутником современных путешествий. Однако впечатления от новых мест часто омрачаются таким состоянием, как джетлаг, или десинхронизация биоритмов.
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