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Что происходит с организмом при смене часовых поясов

Что происходит с организмом при смене часовых поясов

Перелеты через несколько часовых поясов являются неизбежным спутником современных путешествий. Однако впечатления от новых мест часто омрачаются таким состоянием, как джетлаг, или десинхронизация биоритмов.

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