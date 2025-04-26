McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Означает ли это, что компания планирует вернуться на российский рынок, и если да, то на каких условиях ее примут и как будут улажены отношения со «Вкусно — и точка»?Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию в России одноименного товарного знака, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы ведомства.
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