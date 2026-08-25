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Живая Кубань

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Концерт L’one откроет фестиваль актуальной культуры «Сезоны» в Геленджике

Концерт L’one откроет фестиваль актуальной культуры «Сезоны» в Геленджике

Концерт L’one откроет фестиваль актуальной культуры «Сезоны» в Геленджике3 сентября в Геленджике стартует фестиваль актуальной культуры «Сезоны» — междисциплинарный проект, объединяющий музыку, театр, танец и кино на фоне черноморского побережья.

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