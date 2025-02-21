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Звезда сериала «Молодежка» показала фигуру в купальнике

Звезда сериала «Молодежка» показала фигуру в купальнике

Известная российская актриса театра и кино Анна Михайловская показала фигуру в купальнике на море. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Elena Dmitrieva
Как подросток, бёдер и груди нет.
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