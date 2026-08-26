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WP: США могут утратить доминирующие позиции в космосе из-за России и Китая

WP: США могут утратить доминирующие позиции в космосе из-за России и Китая

Создание российскй низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» и удачная посадка первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу в Китае чреваты «тревожными последствиями» для национальной безопасности США, пишет The Washington Post.

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