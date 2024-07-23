Тайны Камалы Харрис: делала карьеру «через постель» и боролась с русскими шпионами

АндрейБорков

Интересная биография у этой Камбалы Хариус! Прямо как только что из Голливуда. Возраст уже приличный, детей нет, хотя одним местом работала практически по СТАХАНОВСКИ. Туповата, колледж(нечто среднее между ПТУ и технарем) не с первой попытки окончила. Прокурорским работником протрудилась, при чем прокурорским по совместительству с трах-работником. Именно из-за умения и навыков трах-работы достигла высот Вашингтонского дна. Ну чем не Голливуд? Как там в песне поется - "... И КАК С ЭТИМ СРПВИТЬСЯ НАШ ГЕРОЙ? ВСЕ НА ПРОСМОТР КАРТИНЫ ВТОРОЙ....".