Харрис была на виду с тех пор, как в 2020 году стала официальным кандидатом в вице-президенты США REUTERS Вчера 13K прочитали Cегодня Камала Харрис, в отличие от пропавшего Байдена, вышла на публику.
Тайны Камалы Харрис: делала карьеру «через постель» и боролась с русскими шпионами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Интересная биография у этой Камбалы Хариус! Прямо как только что из Голливуда. Возраст уже приличный, детей нет, хотя одним местом работала практически по СТАХАНОВСКИ. Туповата, колледж(нечто среднее между ПТУ и технарем) не с первой попытки окончила. Прокурорским работником протрудилась, при чем прокурорским по совместительству с трах-работником. Именно из-за умения и навыков трах-работы достигла высот Вашингтонского дна. Ну чем не Голливуд? Как там в песне поется - "... И КАК С ЭТИМ СРПВИТЬСЯ НАШ ГЕРОЙ? ВСЕ НА ПРОСМОТР КАРТИНЫ ВТОРОЙ....".
Ответить
16 час.
Александр Светов
Да уж! Типичная пиндосня. У кого только встанет на подобную обезьяну - не наш менталитет!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии