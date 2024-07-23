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Тайны Камалы Харрис: делала карьеру «через постель» и боролась с русскими шпионами

Тайны Камалы Харрис: делала карьеру «через постель» и боролась с русскими шпионами

Харрис была на виду с тех пор, как в 2020 году стала официальным кандидатом в вице-президенты США REUTERS Вчера 13K прочитали Cегодня Камала Харрис, в отличие от пропавшего Байдена, вышла на публику.

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Комментарии
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АндрейБорков
Интересная биография у этой Камбалы Хариус! Прямо как только что из Голливуда. Возраст уже приличный, детей нет, хотя одним местом работала практически по СТАХАНОВСКИ. Туповата, колледж(нечто среднее между ПТУ и технарем) не с первой попытки окончила. Прокурорским работником протрудилась, при чем прокурорским по совместительству с трах-работником. Именно из-за умения и навыков трах-работы достигла высот Вашингтонского дна. Ну чем не Голливуд? Как там в песне поется - &quot;... И КАК С ЭТИМ СРПВИТЬСЯ НАШ ГЕРОЙ? ВСЕ НА ПРОСМОТР КАРТИНЫ ВТОРОЙ....&quot;.
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16 час.
Александр Светов
Да уж! Типичная пиндосня. У кого только встанет на подобную обезьяну - не наш менталитет!
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8 час.

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