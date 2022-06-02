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Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года конкурирует с:  Acura RDX Alfa Romeo Stelvio Audi Q5, BMW X3 Lexus RX Lincoln Corsair Выглядит как: маленький Mercedes-Benz GLS или GLE Трансмиссия Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года: 258 лошадиных сил турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый газоэлектрический гибридный двигатель девятиступенчатая автоматическая коробка передач задний или полный привод Mercedes-Benz взялся.

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