Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года конкурирует с: Acura RDX Alfa Romeo Stelvio Audi Q5, BMW X3 Lexus RX Lincoln Corsair Выглядит как: маленький Mercedes-Benz GLS или GLE Трансмиссия Mercedes-Benz GLC-Class 2023 года: 258 лошадиных сил турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый газоэлектрический гибридный двигатель девятиступенчатая автоматическая коробка передач задний или полный привод Mercedes-Benz взялся.