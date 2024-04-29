Босс «Хонды» Ватанабе: «Мы удивились, как много в «Ред Булл» изменили в конструкции болида RB20»

В «Хонде» удивились смене концепции болида «Ред Булл» после успеха сезона-2022. По словам главы гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе, инженеры японской компании сделали все, чтобы удовлетворить запросы «Ред Булл» и как можно лучше адаптировать силовую установку к новому болиду.
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