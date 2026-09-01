Мосбиржа ускорила перевод ценных бумаг между брокерами

Национальный расчетный депозитарий, входящий в Группу Московской биржи, запустил сервис MOEX МОСТ, который позволяет инвесторам переводить ценные бумаги между собственными торговыми счетами за несколько минут вместо нескольких дней.
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