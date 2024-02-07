Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении косаток

Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, попавших в ледяной плен, сообщила пресс-служба ведомства.
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