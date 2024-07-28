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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Нефтехимика» о контракте с Киселевичем: «У него огромный опыт, включая чемпионский. Богдан известен надежной и самоотверженной игрой в обороне»

«Богдан известен своей надежной и самоотверженной игрой в обороне , который может и умеет сыграть жестко, а также у него огромный опыт, включая чемпионский (золото Олимпиады в Пхенчхане – прим.

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