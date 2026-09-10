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Лаборатория ИКИ РАН: активность Солнца за два года снизилась почти втрое

Лаборатория ИКИ РАН: активность Солнца за два года снизилась почти втрое

Активность Солнца за последние два года снизилась почти втрое — с 216 единиц в августе 2024 года до 76 единиц в августе 2026-го.

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