Непутевые заметки

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Зачем в баре прищепки в стакане?

Зачем в баре прищепки в стакане?

Кто хоть раз отдыхал на круизных теплоходах знает, что на любом судне кроме ресторанов, где пассажиры принимают пищу, есть еще и бары, где всё те же пассажиры могут посидеть в непринужденной обстановке за чашкой кофе или чего-нибудь горячительного.

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