Врач Артемьева: никотинозаместительная терапия поможет отказаться от курения

Курение на протяжении длительного времени вызывает физиологическую и психологическую зависимость. О том, как от нее избавиться "Москве 24" рассказала врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.
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