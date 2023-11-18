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Следующий перзидент России: поток награждений Адама Кадырова вышел на новый уровень

Ни дня без награды: марафон по чествованию сына главы Чечни Адама Кадырова продолжается. Несовершеннолетний юноша, о награждении которого не сообщалось несколько дней, взял реванш за дни простоя и получил сразу две награды.

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