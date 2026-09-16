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Солоницын, Банионис и неожиданный Вицин: 6 советских актёров в ролях великих художников

Солоницын, Банионис и неожиданный Вицин: 6 советских актёров в ролях великих художников

Сыграть живописца — задача далеко не только внешнего сходства. Кинематографистам требовалось показать внутреннюю кухню творчества: мучительный поиск формы, сомнения, обрыв связи с близкими и сложный моральный выбор.

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